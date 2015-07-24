مصرع طفل وإصابة 6 فى انقلاب سيارة ملاكى وميكروباص بالعين السخنة

شهدت منطقة العين السخنة فى السويس عدة حوادث صباح اليوم الجمعة، حيث شهد طريق السويس – السخنة، انقلاب سيارة ربع نقل وسيارة أخرى ميكروباص نتيجة للسرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 6 آخرين.

كما غرق شاب بشاطئ السادات بمنطقة الأدبية، أثناء قيامه بالسباحة وبرفقته أسرته، وتم المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحه المستشفى.

كان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادثين سير، وغرق شاب، تبين للعميد إبراهيم الديب مدير ادارة البحث الجنائى، انقلاب سيارة ربع نقل كانت تستقلها أسرة بالصندوق الخلفى، نتيجة للسرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلاب السيارة مما تسبب فى مصرع طفل 3 سنوات.

كما انقلبت سيارة ميكروباص بطريق السويس – السخنة، وأصيب 6 من مستقليها، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام، وغرق شاب 18 سنة خلال قيامه بالسباحة بشاطئ السادات وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السويس العام.