أخبار عاجلة

بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفل وإصابة 6 فى انقلاب سيارة ملاكى وميكروباص بالعين السخنة

Google+ Print
مصرع طفل وإصابة 6 فى انقلاب سيارة ملاكى وميكروباص بالعين السخنة مصرع طفل وإصابة 6 فى انقلاب سيارة ملاكى وميكروباص بالعين السخنة
شهدت منطقة العين السخنة فى السويس عدة صباح اليوم الجمعة، حيث شهد طريق السويس – السخنة، انقلاب سيارة ربع نقل وسيارة أخرى ميكروباص نتيجة للسرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 6 آخرين.

كما غرق شاب بشاطئ السادات بمنطقة الأدبية، أثناء قيامه بالسباحة وبرفقته أسرته، وتم المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحه المستشفى.

كان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادثين سير، وغرق شاب، تبين للعميد إبراهيم الديب مدير ادارة البحث الجنائى، انقلاب سيارة ربع نقل كانت تستقلها أسرة بالصندوق الخلفى، نتيجة للسرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلاب السيارة مما تسبب فى مصرع طفل 3 سنوات.

كما انقلبت سيارة ميكروباص بطريق السويس – السخنة، وأصيب 6 من مستقليها، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام، وغرق شاب 18 سنة خلال قيامه بالسباحة بشاطئ السادات وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السويس العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365