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إصابة 5 من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بالمنوفية

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إصابة 5 من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بالمنوفية إصابة 5 من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بالمنوفية
أصيب 5 أفراد من عائلة واحدة خلال مشاجرة، بسبب الخلاف على الميراث، وذلك بقرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

البداية، عندما تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد بوقوع مشاجرة بين أولاد عمومة من عائلة زيدان بقرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

ونتج عن المشاجرة إصابة 5 أفراد تم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365