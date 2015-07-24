في مفاجآت صيف دبي: نوال متوترة وتغضب وسائل الإعلام والرويشد يمتصّ غضبهم

دبي- صباح جميل تصوير – عبد الله رمال

من جديد عادت حفلات الصيف الغنائية التي أقيمت في مركز التجارة العالمي بقاعة راشد ونظمتها مؤسسة دائرة السياحة والتسويق التجاري، بالاشتراك مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، وذلك ضمن احتفالات مفاجآت صيف دبي. فقد أحيا الليلة الأولى كل من الفنانة نوال الكويتية والفنان عبد الله الرويشد. وكان من المفترض قبل اعتلاء نوال المسرح، مقابلة وسائل الإعلام لإجراء بعض اللقاءات التلفزيونية والصحافية ولكنها رفضت لقاء وسائل الإعلام. وبعد إقناعها من قبل إدارة الحفل بضرورة التقاط صور تذكارية لها على الحائط الخلفي وبعدما انتهت من التقاط الصور، حاولت بعض وسائل الإعلام التحدث معها لكنها رفضت قائلة "أنا جداً متوترة وقلبي يدق لا أستطيع الإجابات على الأسئلة الآن إنما بعد الحفل". فتوقع البعض أنها ستلبي رغبة وسائل الإعلام بعد الانتهاء من فقرتها الغنائية لكنها خذلت توقعاتهم وغادرت على الفور بعد الحفل، ما تسبب في إثارة غضب وسائل الإعلام بعد طول انتظار.

بدأت نوال الحفل بأغنية "لولا المحبة"، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات وسط استقبال حافل لها "بالصفير والتصفيق" من الجمهور، وبعد الأغنية الأولى رحبت بالجمهور قائلة" كل عام وأنتم بخير وشكراً لوجودكم اليوم وشرفتونا بحضوركم". وأكملت وصلتها الغنائية بأغنية "يا فاهمني" التي رددها معها الجمهور. فقالت لهم مازحة "عايزين تغنون ولا تسمعون". وقبل أن تغني "لقيت روحي" قالت للجمهور" اللي يحبني يغني" فأخذ الجمهور يردد الأغنية وهي تسمع لهم مبتسمة. كما قدمت مجموعة من الأغاني التي أبهرت الحضور منها " يا شوق يا شوق، شمس وقمر" وغيرهما. ثم شكرت الجمهور وغادرت المسرح حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وفي الاستراحة التقت وسائل الإعلام مع الفنان عبد الله الرويشد الذي لبى رغبتهم في إجراء لقاءات قصيرة. فامتص الغضب الذي تسبّبت فيه نوال، ثم اعتلى المسرح في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وسط تهليل وتصفيق الجمهور. وافتتح فقرته الفنية بأغنية "كله عشانك" مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وبعدها رحب بجمهوره قائلاً "أهلاً وسهلاً مساكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير". ثم بدأت طلبات الجمهور تنهال عليه. وبدوره قال لهم "سألبي كل رغباتكم". وعندما غنى "أنا مو ولهان" تفاعل معه الجمهور خاصة الشباب الذين تجمعوا بين المدرجات يرقصون ويصفقون ويرددون معه الاغنية، كما قدم الرويشد باقة من أجمل اغانيه منها " اللي ينساك انساه، يقولولي سيبو و ما في أحد مرتاح". وانتهى الحفل في تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم التالي.

المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في "سيدتي".