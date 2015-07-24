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الكشف عن هوية أكبر تاجر لنقل البشر من ليبيا الى إيطاليا

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الكشف عن هوية أكبر تاجر لنقل البشر من ليبيا الى إيطاليا الكشف عن هوية أكبر تاجر لنقل البشر من ليبيا الى إيطاليا
كشفت مصادر إعلامية عن هوية كبير تجار نقل البشر من السواحل الليبية الى إيطاليا عبر البحر المتوسط ، وأنه من أصل إثيوبى يدعى إرمياس جيرماى ، وهو من يدير نشاط تهريب البشر من مناطق متفرقة الى الحدود الليبية.

وأوضحت الصحفية أليكس كروفورد من قناة (سكاى نيوز) البريطانية عن رسم تخطيطى لملامح وجه جيرماى ، حيث تتبعت فى برنامج تلفزيونى آثار الرجل الاثيوبى "الأكثر مطاردة " من قوى الأمن بين المتاجرين بالبشر ، فى رحلة عبر مناطق يغيب فيها النظام تماما ، كانت فيه الصحفية شاهدا على إساءة معاملة المهاجرين ، وتعرضهم للضرب والإهانة" ، والتى قالت على موقع محطة سكاى ، إنهم "يستغلون تقريبا من قبل جميع من يلتقونهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا" .

واستشهدت الصحفية البريطانية بـالمحققين الإيطاليين ، الذين تمكنت بفضلهم من تكديس حشد من الأدلة ضد بعض أكبر المتاجرين بالبشر الناشطين فى ليبيا ، وانها تمكنت من التعرف على جيرماى بفضل التنصت على بعض المكالمات الهاتفية بينه وبين مساعديه ، حيث تربطه إحدى هذه التسجيلات مباشرة بمأساة الثالث من أكتوبر2013 التى وقعت فى لامبيدوزا بالجنوب الايطالى ، عندما غرق قارب يحمل على متنه 500 شخص عند الفجر على بعد بضعة أميال عن الساحل ، مما أسفر عن مقتل 368 مهاجرا معظمهم أفارقة .

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مصر 365