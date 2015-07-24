الكشف عن هوية أكبر تاجر لنقل البشر من ليبيا الى إيطاليا

كشفت مصادر إعلامية عن هوية كبير تجار نقل البشر من السواحل الليبية الى إيطاليا عبر البحر المتوسط ، وأنه من أصل إثيوبى يدعى إرمياس جيرماى ، وهو من يدير نشاط تهريب البشر من مناطق متفرقة الى الحدود الليبية.

وأوضحت الصحفية أليكس كروفورد من قناة (سكاى نيوز) البريطانية عن رسم تخطيطى لملامح وجه جيرماى ، حيث تتبعت فى برنامج تلفزيونى آثار الرجل الاثيوبى "الأكثر مطاردة " من قوى الأمن بين المتاجرين بالبشر ، فى رحلة عبر مناطق يغيب فيها النظام تماما ، كانت فيه الصحفية شاهدا على إساءة معاملة المهاجرين ، وتعرضهم للضرب والإهانة" ، والتى قالت على موقع محطة سكاى ، إنهم "يستغلون تقريبا من قبل جميع من يلتقونهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا" .

واستشهدت الصحفية البريطانية بـالمحققين الإيطاليين ، الذين تمكنت بفضلهم من تكديس حشد من الأدلة ضد بعض أكبر المتاجرين بالبشر الناشطين فى ليبيا ، وانها تمكنت من التعرف على جيرماى بفضل التنصت على بعض المكالمات الهاتفية بينه وبين مساعديه ، حيث تربطه إحدى هذه التسجيلات مباشرة بمأساة الثالث من أكتوبر2013 التى وقعت فى لامبيدوزا بالجنوب الايطالى ، عندما غرق قارب يحمل على متنه 500 شخص عند الفجر على بعد بضعة أميال عن الساحل ، مما أسفر عن مقتل 368 مهاجرا معظمهم أفارقة .