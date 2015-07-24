رئيس البرلمان العربي يهنئ الشعب والقيادة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

هنأ أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، الشعب المصري الشقيق وقيادته الحكيمة بالذكرى ال٦٣ لثورة يوليو المجيدة التي قادها الشعب والجيش المصري على الطغيان والاستعمار فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢م.

ووجه الجروان، بالغ التهاني الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبة مؤكدا على ان الأمل يحذوا بالشعب العربى ان تستكمل مصر تحت القيادة الوطنية المخلصة للرئيس السيسى مسيرة التقدم والديمقراطية وان تحافظ بسواعد أبناءها المخلصين وجيشها الباسل على وحدة وسلامة وامن واستقرار مصر والامة العربية جمعاء فى مواجة التحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي وفي مقدمتها الإرهاب.

كما وجه رئيس البرلمان العربى اخلص التعازى الى أسر شهداء الجيش والشرطة المصريين الذين يستشهدون دفاعا عن امن الوطن وفى مواجة الجماعات الارهابية الجبانة مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة القوى العربية والعالمية سواء حكومية أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز أكاديمية وتعليمية لمواجة التطرف ومحاربة الفكر الارهابي المقيت.