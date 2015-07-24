رئيس جمعية الأخوة المصرية التونسية: ذكرى ثورة يوليو تؤكد إنحياز الجيش دوما للشعب

قال أحمد سمير سليمان رئيس جمعية الاخوة المصرية التونسية ورئيس حركة شباب مصر فى الخارج، ان ذكرى ثورة يوليو المجيدة تؤكد ان الجيش المصرى العظيم ينحاز دائما الى الشعب المصرى ولا ينحاز الى أى حاكم طالما رفضه الشعب وان عقيدة الجيش المصرى ان يقف الى جانب آمال ومطالب وتطلعات الشعب المصرى وهذا ماحدث فى ثورة 23 يوليو 1952 ايضا فى ثورة 30 يونيو مما يؤكد وطنية وعظمة هذا الجيش .

ووجه احمد سمير سليمان، التحية الى الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر ورفاقه الاحرار مؤكدا ان جمعية الاخوة المصرية التونسية انتجت فيلما تسجيليا اهدته الى روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مفجر ثورة 23 يوليو كما وجه احمد سمير سليمان التحية الى كافة الضباط الاحرار .

وقدم احمد سمير، التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة23 يوليو الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لثورة يوليو المجيدة.

واكد احمد سمير ، إن ذكرى ثور 23يوليو ستظل باقية وخالدة على مر التاريخ دليلا على ارادة الشعب المصرى التى ينحاز اليها جيش مصر العظيم.