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بالصور.. «ساقية سوهاج» تختتم فعاليات حفل «سوهاج الحلم»

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بالصور.. «ساقية سوهاج» تختتم فعاليات حفل «سوهاج الحلم» بالصور.. «ساقية سوهاج» تختتم فعاليات حفل «سوهاج الحلم»

24 يوليو 2015 | 11:41 صباحاً

سوهاج الحلم

قامت ساقية سوهاج احتفالها الفني على المسرح الروماني بمدينة ناصر تحت عنوان سوهاج الحلم وبرعاية الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج.
> وكان جمهور غفير من شباب محافظة سوهاج والاسر، قد شهدت الحفل الذي تتضمن ايضاً تكريم اوائل الجمهورية في الثانوية العامة من ابناء المحافظة، وقدمت الفرق الغنائية والموسيقية عدد من الاغاني العربية والغربية، بالاضافة الى الاناشيد الدينية والشعر.
> واوضح محمد حسن، امين عام ساقية سوهاج، الى ان عودت النشاط مرة اخرى يرجع الفضل فيه الى تشجيع محافظ سوهاج والسماح للفرق الموسيقية والفنية بعمل البروفات وتقديم العروض على المسرح الروماني وان نستغل الاجازة الصيفية.
> وقد شهد الاحتفال المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد الملثم رئيس مركز ومدينة سوهاج.
> وانشئت ساقية سوهاج  في 2011، بافتتاح وزير الثقافة الاسبق عماد ابوغازي، وتقدم حفلات غنائية وامسيات شعرية وندوات ثقافية ومعارض فنون تشكلية.

2015-07-24

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