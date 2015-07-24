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وصول طائرتين سعوديتين مطار عدن لإعادة تشغيله

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وصول طائرتين سعوديتين مطار عدن لإعادة تشغيله وصول طائرتين سعوديتين مطار عدن لإعادة تشغيله
وصلت طائرتان سعوديتان مطار عدن فى اليمن تحملان على متنهما تجهيزات لتشغيل المطار، وذلك كما نقلت فضائية العربية فى خبر عاجل.

وفى ذات السياق، وصلت أول طائرة إغاثية إماراتية إلى مطار عدن جنوبى اليمن، ليل الخميس، وذلك فى إطار الجسر الجوى الرامى لدعم اليمنيين منذ تحرير المدينة من ميليشيات الحوثى والرئيس السابق على عبد الله صالح، حيث تحمل مساعدات طبية من المتوقع أن يتم توزيعها على الجهات المختصة، على غرار المساعدات السابقة التى كانت قد وصلت ميناء ومطار عدن.

كانت قد قصفت طائرات قوات التحالف العربى، اليوم الجمعة، جسر الحسينى على الطريق الرابط بين لحج وعدن باليمن، كما قصفت أيضا 4 منصات لإطلاق صواريخ كاتيوشا التابعة لميليشيات الحوثيين فى محافظة لحج.
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