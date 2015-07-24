مقتل إرهابى واعتقال 16 آخرين فى عملية أمنية بتونس

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن مقتل عنصر إرهابى واعتقال 13 آخرين أثناء عملية أمنية فى مدينة سجنان التابعة لولاية بنزرت شمال العاصمة.

وقال وليد القوينى المتحدث الإعلامى إن وحدات مختصة من الحرس الوطنى قامت مساء الخميس بعملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد تواجد عناصر إرهابية تعد لمخطط إرهابى يرمى لاستهداف مناطق حساسة بجهة بنزرت.

وأضاف المتحدث الإعلامى أن الوحدات الأمنية طوقت مكان تحصن العناصر الإرهابية واعتقلت 13 شخصا بينما قتل عنصر آخر على إثر فراره ومحاولته إطلاق النار تجاه الأمن الذى بادله إطلاق النار.

وكثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها الأمنية لتعقب الخلايا النائمة داخل المدن وقامت بسلسلة من المداهمات فى كامل أنحاء البلاد وذلك بعد أسابيع من الهجوم على فندق فى سوسة خلف 38 قتيلا من السياح فى حادثة غير مسبوقة بتونس.

وفى عملية أخرى منفصلة فجر اليوم الجمعة، اعتقلت وحدات خاصة ثلاثة عناصر ارهابية متحصنة بأحد المنازل بمدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت إثر عمليات مداهمة.

وأوضح بيان للداخلية أنه تم جلب والد أحد العناصر الارهابية لإقناعه بتسليم نفسه وباستمرار المفاوضات تمكنت الوحدات الأمنية من تحرير الرهائن وهما الزوجة والرضيع. وفى مرحلة ثانية، تم جلب والدته لإقناعه وعدم مواصلته فى جرمه حيث قام بتسليم نفسه وانتهت على إثر ذلك العملية الأمنية، وحجزت قوات الأمن خلال العمليتين تسعة أسلحة كلاشينكوف وسلاح من طراز شتاير ومجموعة من المخازن والذخيرة.