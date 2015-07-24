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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة إشغالات محال الموبيليا فى شوارع المرج

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى المرج بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع الترعة السلوحية وعدد من شوارع الحى، فضلاً عن إزالة مخالفات المحال التجارية الوقاعة بالحى والتى زادت فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن عمد عدد من أصحاب معارض الموبيليا إلى وضع بضاعتهم بشكل مخالف بعدد من الشوارع.

وأكد المهندس عواد أحمد رئيس حى المرج فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة التنفيذية فى الحى ستمنع أى محالات للتعدى على ممتلكات الدولة دون وجه حق، وذلك من خلال الحملات التى يتم شنها، مشيراً إلى أنه سيتم توفير صناديق قمامة بالشوارع تلبية لرغبات سكان الحى، فضلا عن إزالة تجمعات القمامة والسيارات الخُردة المنتشرة بضواحى الحى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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