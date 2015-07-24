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وزير الدفاع الأمريكى يزور أربيل ويجتمع مع البرزانى

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وزير الدفاع الأمريكى يزور أربيل ويجتمع مع البرزانى وزير الدفاع الأمريكى يزور أربيل ويجتمع مع البرزانى
وصل وزير الدفاع الأمريكى اشتون كارتر اليوم الجمعة إلى أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق فى زيارة لم يعلن عنها مسبقا ومن المتوقع أن يلتقى خلالها مع مسعود البرزانى رئيس الاقليم ويتفقد القوات الأمريكية.

وأصبح المقاتلون الأكراد أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة فى المعركة ضد تنظيم داعش.

ووصل كارتر إلى أربيل بعد يوم من زيارة لبغداد للاجتماع مع الزعماء العراقيين الذين يعكفون على وضع خطط لاستعادة مدينة الرمادى من ايدى تنظيم داعش.
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