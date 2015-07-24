تقرير.. مانشستر يونايتد يتطلع لإعادة كريستيانو رونالدو بصفقة قياسية

أفادت صحيفة (ميرور) الإنجليزية بأن نادي مانشستر يونايتد يتطلع لإعادة مهاجمه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو بقيمة مالية ضخمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الشياطين الحمر يستهدف إعادة رونالدو من أجل تدعيم صفوفه بشكل قوي لسعيه للعودة لقمة الكرة الإنجليزية مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة أن القيمة المالية من الممكن أن تتخطى الرقم القياسي العالمي المسجل في سوق انتقالات الأندية بإسم الويلزي جاريث بيل الذي انتقل من توتنام إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة بأن يونايتد حاول الحصول على خدمات رونالدو عندما كان الإسكتلاندي ديفيد مويس هو مدرب الفريق في صيف 2013 إلا أن البرتغالي وقع وقتها على عقد جديد مع الفريق الملكي يمتد حتى 2018.

وسجل صاحب الـ30 عاما 117 هدفا مع يونايتد خلال 6 سنوات قضاها بين جدران الفريق من 2003 إلى 2009.