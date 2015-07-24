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"ساقية سوهاج" تقيم احتفالها الفنى على المسرح الرومانى بمدينة ناصر

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"ساقية سوهاج" تقيم احتفالها الفنى على المسرح الرومانى بمدينة ناصر "ساقية سوهاج" تقيم احتفالها الفنى على المسرح الرومانى بمدينة ناصر
أقامت ساقية سوهاج احتفالها الفنى، مساء أمس الخميس، على المسرح الرومانى بمدينة ناصر تحت عنوان "سوهاج الحلم"، وذلك برعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

كان عدد كبير من شباب محافظة سوهاج والأسر قد شهدوا الحفل الذى تتضمن أيضا تكريم أوائل الجمهورية فى الثانوية العامة من أبناء المحافظة وقدمت الفرق الغنائية والموسيقية عددا من الأغانى العربية والغربية بالإضافة إلى الأناشيد الدينية والشعر.

وأوضح محمد حسن أمين عام ساقية سوهاج أن عودة النشاط مرة أخرى يرجع الفضل فيه إلى تشجيع محافظ سوهاج والسماح للفرق الموسيقية والفنية بعمل البروفات وتقديم العروض على المسرح الرومانى، موضحاً أنهم حريصون على استغلال الإجازة الصيفية.

وقد شهد الاحتفال المهندس شعبان قنديل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد الملثم رئيس مركز ومدينة سوهاج.

يشار إلى أن ساقية سوهاج أنشئت فى 2011 بافتتاح وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازى وتقدم حفلات غنائية وأمسيات شعرية وندوات ثقافية ومعارض فنون تشكيلية.

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مصر 365