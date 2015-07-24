"أوقاف سوهاج": متابعة خطب الجمعة وإحالة المخالفين للشئون القانونية

وجه الشيخ إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بضرورة متابعة خطب الجمعة اليوم، وكذلك متابعة مفتشى المناطق بالإدارات ومطابقة توقيعاتهم بالمساجد مع خطوط السير المعتمدة من الإدارات.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير العلاقات العامة بالمديرية، أن المديرية ستحرر محاضر للمخالفين الذين يصعدون المنبر دون تصريح كتابى من الأوقاف بموجب الضبطية القضائية.

وأكد أنه يتم التفتيش على المساجد والكتب الموجودة فيها وشرائط الكاسيت التى تخالف المنهج الأزهرى المعتدل، بالإضافة إلى كتابة تقرير بكل دقة عن ذلك وإحالة المخالف للشئون القانونية.

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