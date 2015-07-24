البيئة: لا توجد أسماك قرش بالإسكندرية ومرسى مطروح

أكد المهندس محمد العيسوى مدير محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة، أنه تم المسح الكامل لجمعية الصيادين بمطروح والسلوم ومحمية العميد بمطروح ولا توجد أي بلاغات من المواطنين برؤية أى نوع من أنواع أسماك القرش.

من جهة اخرى، نفى حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة وجود أي بلاغات بظهور أسماك القرش بالشواطئ غرب الإسكندرية وشرق الإسكندرية وميامي وسيدي بشر والعجمي ومرسى مطروح.

وأشار الطيب الى أن هذه شائعات لازعاج المواطنين فى المصايف..مؤكدا أن السواحل آمنة تماما.

وكانت، قد ترددت شائعات بظهور أسماك القرش بالشواطئ غرب وشرق الاسكندرية بميامى وسيدى بشر والعجمى وغرب حتى مرسى مطروح.

أ ش أ