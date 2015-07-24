إيطاليا: غرق 10 مهاجرين غير شرعيين فى زورق مطاطى على سواحل ليبيا

لقى عشرة مهاجرين على الأقل مصرعهم، إثر غرق زورقهم المطاطى قبالة سواحل ليبيا، كما أفاد المدعى العام فى سرقوسة بجزيرة صقلية الإيطالية، حسب ما أكدت قناة سكاى نيوز عربية.

ولكن المدعى العام، فرانشيسكو باولو جيوردينو، قال لاحقا إن الحادث أسفر عن غرق "حوالى عشرة" أشخاص كانوا على متن الزورق الذى يقل زهاء 100 مهاجر وقال إنه "تم إنقاذ 88 شخصا ولكن البقية لقوا حتفهم فى البحر"، مضيفا أنه "لا يزال يتعين التحقق من فرضية الحادث".

وأوضح أن السفينة الحربية الألمانية "هوشلتاين" رصدت الزورق، وعمدت إلى إنقاذ ركابه، وقد غرق الضحايا أثناء محاولتهم الصعود إلى متن السفينة.

وأكد الناطق باسم المفوضية العليا فيديريكو فوسى قد قال إن معظم هؤلاء المهاجرين من الرجال القادمين من منطقة جنوب الصحراء الصومال وإريتريا والبنين ومالى.

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