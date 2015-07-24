تعرف على أسباب وجود دم فى البراز

التغيرات التى تطرأ على عملية الإخراج، تعد من أهم المؤشرات للإصابة بأمراض الجهاز الهضمى، وبالطبع فظهور قطرات من الدم فى البراز يعد من أكثر الأعراض قلقا، وهو ما أصاب أحد القراء وأرسل يسأل عن أسباب هذا العرض.

ويجيب عن سؤاله استشارى الأمراض الباطنية والمناظير بطب القصر العينى، الدكتور محمد أنور سليمان.

أسباب خروج دم من البراز

>تبعا لرأى أنور فالشرخ الشرجى والإصابة بالبواسير، يعدا من أهم الأسباب التى تؤدى الى ظهور قطرات دم فى البراز، وهما من الأسباب الأكثر شيوعا.

هناك العديد من الأسباب الأخرى التى تؤدى لظهور ذات العرض، وأهمها تبعا لرأى أنور هو الإصابة بطفيليات القولون، أو التهابات جدار القولون وهو ما يؤدى أحيانا الى حدوث تقرحات بتلك المنطقة، ينتج عنها ظهور قطرات من الدم بالبراز.

كما تعد الإصابة بالأورام الحميدة والزوائد اللحمية من الأسباب المؤدية لظهور هذا العرض.

كيف تشخص قطرات الدم فى البراز

>وعن تشخيص تلك الحالة يوضح أنور أن تحليل البراز ومنظار المعدة وكذا الأشعة، من أهم الوسائل التشخيصية فى تلك الحالات، وغالبا ما يحدد الطبيب المعالج تبعا للحالة أى الطرق التى يسلكها أولا.