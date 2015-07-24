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برلسكونى: بوتن عرض علىَّ الجنسية والوزارة و"الكرملين" العرض ليس جديا

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برلسكونى: بوتن عرض علىَّ الجنسية والوزارة و"الكرملين" العرض ليس جديا برلسكونى: بوتن عرض علىَّ الجنسية والوزارة و"الكرملين" العرض ليس جديا
قال رئيس الوزراء الإيطالى السابق، سلفيو برلسكونى، خلال حفل عشاء أقامه للبرلمانيين من حزبه حسبما صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية هذه التصريحات إن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتن، عرض عليه الجنسية الروسية وتولى وزارة الاقتصاد حسبما أذاعت سكاى نيوز عربية.

ولفت برلسكونى النظر قائلا "فى إيطاليا، جرى إبعادى إلى الكواليس، أما فى روسيا فقد عرض على بوتن الجنسية الروسية ومنحى منصب وزير الاقتصاد".

إلا أن المتحدث الرسمى باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، كشف لوكالة إنترفاكس أن عرض بوتن ليس جديا، بل مجرد خطوة رمزية للتعبير عن دعمه لصديقه.

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مصر 365