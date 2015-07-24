بالصور.. الخطوات الصحيحة لتسجيل الرغبات بموقع تنسيق الثانوية العامة

الخطوات:

نشر موقع التنسيق الإلكترونى مجموعة من الخطوات لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالموقع، حيث تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق غدًا السبت.>قم بالدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد www.tansik.egypt.gov.eg> أو www.egypt.gov.eg



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صفحة موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية

ادخل إلى مكتب التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتك.

>قم بإدخال الرقم القومى ورقم جلوسك الخاص بك طبقًا لمرحلتك، وفى اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدى فى المربع الذى يليه.



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الخطوة الأولى لإدخال رقم الجلوس والرقم القومى ونقل الرقم التأكيدى

بالضغط على الخطوة التالية يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزى وتظهر لك إحدى الشاشتين الآتيين:

إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقًا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولى برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.



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الخطوة الثانية، شاشة مراجعة الرغبات السابقة

تحقق من بياناتك الأساسية، ثم اضغط الخطوة التالية وفى حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورًا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468.

المجموع الكلى الذى يظهر للطالب يتضمن الآتى: المجموع الأصلى + درجة الحافز الرياضى (إن وجدت).

الطالب المعفى من اللغة الثانية( ثانوية عامة قديمة )، يحسب له مجموعًا اعتباريًا = ( (المجموع الأصلى × 410 )÷360 ).

الطالب المعفى من اللغة الثانية (ثانوية عامة حديثة)، يحسب له مجموع اعتبارى = ((المجموع الأصلى × 410 )÷370).



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الخطوة الثالثة، شاشة البيانات الشخصية الأساسية اللازمة فى عملية التنسيق

تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوى على 48 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة القواعد الآتية بعد:

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

>يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات، ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كل الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص.



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شاشة اختيار الرغبات



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يوضح الشكل إمكانية اختيار تخصصات الجامعات والمعاهد الجامعة



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يوضح إمكانية الاختيار بالجامعات، ثم استعراض كافة الكليات المندرجة تحت الجامعة

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