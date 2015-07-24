غلى مياه الشاى فى الاستنانلس أكثر أمانا من البلاستيك والألومنيوم

"كوباية الشاى" أهم شىء فى حياة المصريين، ولذلك يهتمون بتناولها بشكل مستمر، وليس فقط الشاى ولكن جميع المشروبات التى تحتاج للماء الساخن المغلى.

ومع التقدم التكنولوجى تم اختراع الكاتل أو الغلاية الكهربائية التى تساعد فى غلى الماء بسرعة لإعداد المشروبات، وتعتبر بديلا عن "براد الشاى".

ورغم سرعته وسهولته فى اعداد المشروبات إلا أن هناك بعض المحاذير من عمل الشاى عن طريق الكاتل تتطلب معرفة أنواعه وكيفية تجنب أضراره.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الكاتل أسهم فى سرعة الوقت لغلى الماء، وهذا يعد من أهم الأشياء التى تساهم فى صناعة المشروب فى أسرع وقت.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم المحاذير التى يجب الانتباه إليها عند اعداد المشروبات من خلال مياه الكاتل، ومنها:

>1- الكاتل المصنوع من البلاستيك، يعد من أسوأ الأنواع، وذلك يرجع إلى أن المواد البلاستكية تتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض مثل العقم والسرطان، وقد تعرض السيدات للإجهاض، حيث أن تعرض البلاستيك للسخونة يتسبب فى الإصابة بالسرطان.

>2- الكاتل المصنوع من الألومنيوم، يتسبب فى حدوث خلل فى وظائف الكلى والكبد، ويؤثر على الجهاز العصبى والنفسى .

>3- الكاتل المصنوع من الاستانلس يعد الأكثر أمان على صحة الإنسان ولا تتسبب له فى أية أضرار.