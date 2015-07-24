أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

غلى مياه الشاى فى الاستنانلس أكثر أمانا من البلاستيك والألومنيوم

Google+ Print
غلى مياه الشاى فى الاستنانلس أكثر أمانا من البلاستيك والألومنيوم غلى مياه الشاى فى الاستنانلس أكثر أمانا من البلاستيك والألومنيوم
"كوباية الشاى" أهم شىء فى حياة المصريين، ولذلك يهتمون بتناولها بشكل مستمر، وليس فقط الشاى ولكن جميع المشروبات التى تحتاج للماء الساخن المغلى.

ومع التقدم التكنولوجى تم اختراع الكاتل أو الغلاية الكهربائية التى تساعد فى غلى الماء بسرعة لإعداد المشروبات، وتعتبر بديلا عن "براد الشاى".

ورغم سرعته وسهولته فى اعداد المشروبات إلا أن هناك بعض المحاذير من عمل الشاى عن طريق الكاتل تتطلب معرفة أنواعه وكيفية تجنب أضراره.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الكاتل أسهم فى سرعة الوقت لغلى الماء، وهذا يعد من أهم الأشياء التى تساهم فى صناعة المشروب فى أسرع وقت.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم المحاذير التى يجب الانتباه إليها عند اعداد المشروبات من خلال مياه الكاتل، ومنها:
>1- الكاتل المصنوع من البلاستيك، يعد من أسوأ الأنواع، وذلك يرجع إلى أن المواد البلاستكية تتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض مثل العقم والسرطان، وقد تعرض السيدات للإجهاض، حيث أن تعرض البلاستيك للسخونة يتسبب فى الإصابة بالسرطان.
>2- الكاتل المصنوع من الألومنيوم، يتسبب فى حدوث خلل فى وظائف الكلى والكبد، ويؤثر على الجهاز العصبى والنفسى .
>3- الكاتل المصنوع من الاستانلس يعد الأكثر أمان على صحة الإنسان ولا تتسبب له فى أية أضرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365