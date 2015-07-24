السونار المهبلى الأفضل لتشخيص تكيسات المبايض

أصبح مرض تكيسات المبايض من أكثر الأمراض النسائية المنتشرة بين الكبيرات والصغيرات فى العمر، وبنسب كبيرة وهذا المرض يؤثر بشكل سلبى على الإنجاب عند السيدات وقد يعقيها.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن تكيسات المبايض من الأمراض النسائية الشائعة جدا ونسبة الإصابة بهذا المرض تختلف من بلد إلى آخر، ولكن المعدل العام يتراوح من 5 -10% من الإصابة.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن التشخيص لهذا المرض ليس صعب فى الوقت الحالى لأن العلم الطبى تقدم بشكل ملحوظ، ، ولكن التشخيص الأكثر دقة يكون عن طريق السونار أى الفحص بالألتراساوند البطنى أو المهبلى ويفضل الفحص المهبلى للسيدات لدقته حين تصل دقة التشخيص فيه إلى 100%.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أن الشكل المتعارف علية لتكيس المبايض هو أكياس صغيرة على شكل حبات اللؤلؤ، ويتراوح عددها من 10-12، ويتسبب ذلك فى الإصابة بتضخم فى حجم المبيض.