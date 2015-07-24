لو زارع كلى ظبط سكرك وخد علاجك بانتظام لتفادى الزراعة مرة أخرى

عملية زراعة الكلى أحد العلميات الجراحية الكبيرة والتى تتسبب فى حدوث قلق لكثير من مرضى الفشل الكلوى نظرا لصعوبة وجود متبرع ومخاوف عدم تقبل الجسم للكلى المزروعة، ويلجأ لها مرضى الفشل الكلوى لتجنب مشاكل الغسيل الكلوى.

حول ذلك يقول الدكتور محمد مصطفى مرسى مدرس مساعد جراحة المسالك البولية والكلى بمعهد تيودور بلهارس، إن كثير من مرضى الفشل الكلوى ليسوا على دراية بأن الكلى المزروعة لها عمر افتراضى والذى يتراوح ما بين 8 إلى 15 سنة وأنه من الممكن أن يتم إجراء جراحة زراعة كلى مرة أخرى نظرا لإمكانية تعرض الكلى المزروعة للضعف وعدم القدرة على القيام بوظائفها تدريجيا إلى أن تصل إلى الفشل مما يستدعى اللجوء لأجراء زراعة كلى مرة أخرى لتجنب مضاعفات ومشاكل الغسيل الكلوى الدموى.

ويستكمل د. محمد قائلا: "هناك بعض العوامل التى تساهم فى فشل الكلى المزروعة فى فترة قليلة نتيجة إهمال المريض المزروع له كلى لإتباع بعض الإرشادات الصحية وأهمها:

>1) ارتفاع نسبة السكر بالدم

ارتفاع نسبة السكر فى الدم وعدم اهتمام الشخص المزروع له كلى بضبط مستوى السكر بالجسم مما يساهم فى حدوث التهاب الأعصاب الداخلية للكلى والتهابات بنسيج الكلى والخلايا المنتجة لبول داخل الكلى.

>2) أمراض المناعة

هناك بعض الأشخاص يعانون خلل بالنظام المناعى للجسم مما يساهم هذا الخلل فى توجيه أجسام مضادة للأنسجة الغربية بالجسم ومنها الكلى المزروعة فيدمرها بدلا من أنسجة الجسم ذاته.

3) إهمال تناول علاج ما بعد عملية زراعة الكلى بانتظام