مديرية أمن شمال سيناء : تفجير 9 عبوات ناسفة برفح

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان أمنى لها اليوم الجمعة، انه تم توجيه عدة حملات مشتركة بالتنسيق مع القوات المسلحة استهدفت العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية بدوائر أقسام المحافظة كما تم توجيه حملات آخرى مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى وإدارة البحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى.

وجاء فى البيان، أن إجمالى نتائج المداهمات، تفجير ( 9 ) عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات.

وأوضح البيان أنه تم توجيه حملة أمنية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى مدعومة بعناصر من الأمن المركزى وقوات الأمن، كما تم تكثيف مرورات المستويات الإشرافية لتوعية القوات بالتطورات الأمنية بالمحافظة نظرا لورود معلومات مؤكدة باستهداف القوات والمنشآت الحكومية والشرطية تم عمل تمركزات أمنية متحركة وثابتة على مدار اليوم لفحص السيارات ومستقليها تحقيقا للتواجد الأمنى الفعال ولردع العناصر التى تقوم بالتخطيط لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد القوات والمنشآت الشرطية والعمل على ضبطها، وأسفرت الجهود عن بمنطة حى الكرامة دائرة قسم شرطة أول العريش عن ضبط " م أ س ح"، المذكور من العناصر المتطرفة شديدة الخطورة، وضبط ( 21 ) محكوما عليهم، كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن ( صدر حيطان ، النسيلة ، التمد ، النقب ) بالمنطقة الجنوبية من فحص (38 ) حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة.