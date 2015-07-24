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"سكاى نيوز": وصول أول طائرة إغاثية إماراتية إلى اليمن

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"سكاى نيوز": وصول أول طائرة إغاثية إماراتية إلى اليمن "سكاى نيوز": وصول أول طائرة إغاثية إماراتية إلى اليمن
وصلت أول طائرة إغاثية إماراتية إلى مطار عدن جنوبى اليمن، ليل الخميس الجمعة، وذلك فى إطار الجسر الجوى الرامى لدعم اليمنيين منذ تحرير المدينة من ميليشيات الحوثى والرئيس السابق على عبد الله صالح.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية أن الطائرة الإماراتية تحمل مساعدات طبية من المتوقع أن يتم توزيعها على الجهات المختصة، على غرارا المساعدات السابقة التى كانت قد وصلت إلى ميناء ومطار عدن.

واستقبل ميناء عدن ومطارها فى الأيام الماضية طائرات إغاثية وعدة سفن، بينها بواخر إماراتية، فى مسعى لمساعدة اليمنيين المتضررين من حصار الميليشيات المتمردة للمدينة قبل دحرهم من قبل المقاومة.

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