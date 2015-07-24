غارات جوية أمريكية ضد حركة الشباب فى الصومال

قال مسئولون امريكيون ان الطائرات بدون طيار الامريكية شنت ست غارات جوية ضد حركة الشباب المسلحة فى جنوب الصومال الاسبوع الماضى وذلك فيما وُصِف بانه تحول فى السياسة الامريكية نحو اتخاذ دور اكثر مباشرةً ضد عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن المسئولين قولهم ان الغارات تركزت بالقرب من بلدة باراوى التى تعد احد معاقل حركة الشباب فى جنوب مقديشيو وحيث توجد قوات الاتحاد الافريقى للمشاركة فى مواجهة عناصر حركة الشباب منذ عدة اسابيع.

وقد جاءت الغارات الامريكية قبيل وصول الرئيس الامريكى باراك اوباما الى كينيا اليوم الجمعه.

>وقد اكدت القيادة العسكرية الامريكية فى افريقيا الغارات مشيرة الى ان الغارات الجوية ساهمت فى دعم قوات الاتحاد الافريقى فى تنفيذ عملية برية لاستعادة عدة مدن صومالية رئيسية من بينها العاصمة مقديشيو.

>وقال مسئولون امريكيون ان الولايات المتحدة قررت التعامل مع عناصر حركة الشباب عندما رصدت طائرات الاستطلاع الامريكية تجمع باعداد كبيرة لعناصر الحركة الارهابية الاسبوع الماضى سعيا لشن هجوم على احد القواعد العسكرية التى تستخدمها القوات الصومالية والتابعة للاتحاد الافريقى.

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