تنسيق جامعة قناة السويس يستعد لبدء المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

عقد الدكتور أحمد عثمان، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا أمس الخميس بأعضاء مكتب التنسيق للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء المرحلة الأولى للتنسيق المقرر لها غدا السبت ٢٥ يوليو ٢٠١٥.

وأعلن الدكتور عاطف أبو النور مدير مكتب التنسيق أن مواعيد العمل بالمكتب من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام المرحلة وحتى الأربعاء ٢٩ يوليو برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وكان مكتب التنسيق الرئيسى قد حدد الحد الأدنى للمرحلة الأولى للثانوية العامة يوم السبت المقبل بحد أدنى 96.7% لشعبة علمى علوم بمجموع درجات 396.5 و93.5% لشعبة الرياضيات بمجموع درجات 383.5 و81.5% لشعبة الأدبى .

وأشار إبراهيم عبد الرحمن، مدير عام الإعلام بجامعة القناة أن توجيهات قد صدرت من رئيس الجامعة بضرورة تسهيل مأمورية الطلاب وأولياء أمورهم مع توفير قاعات مجهزة ومبردات مياه.

وأكد عبد الرحمن أن مكتب التنسيق هذا العام بمقر كلية الزراعة والدخول من بوابة عثمان بالحرم الجامعى الجديد، وأن مكتب الإعلام قد أعد إرشادات والرد على الاستفسارات الخاصة بالطلاب.