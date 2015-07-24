بالفيديو.. باحثون بجامعة ليدز يصممون الروبوت جيدى لكشف لغز ممرات هرم خوفو

صمم باحثون فى جامعة "ليدز" البريطانية روبوتا صغيرا، أطلقوا عليه "جيدى"، فى محاولة للكشف عن أحد أهم أسرار بناء الأهرامات، وخاصة الممرات المسدودة عند نهايتها فى الهرم الأكبر، والتى مازالت تحير العلماء منذ عقود ولا أحد يعرف لماذا بنيت وما هو الهدف منها؟.

ويقول أحد الباحثين فى جامعة ليدز، "أنه تم تجهيز الروبوت بأربع منصات لينة تسمح له بالثبات على جدران الممرات، وبمجرد أن يتحرك ستبقى المنصات فى مكانها، وهذه طريقة جديدة لحركة الروبوت من دون آثار سلبية".

الروبوت جيدى صمم باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وهو مجهز بكاميرا وجهاز صغير جدا للموجات فوق الصوتية، وقادر على استكشاف الممرات عند وصوله إلى جدرانها.