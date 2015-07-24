لجنة سد النهضة تواصل اجتماعاتها اليوم بالخرطوم لحل الخلافات العالقة

يواصل وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، لليوم الثالث على التوالى، اجتماعات اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، المنعقدة فى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك استكمالاً للاجتماع السابق الذى شهدته القاهرة شهر يونيو الماضى، للوصول إلى حل للخلافات العالقة.

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يستهدف توصيف المهام الخاصة بالمكتبين الاستشاريين اللذين سيقومان بإعداد الدراسات الفنية اللازمة، لرصد تأثير السد على دولتى المصب مصر والسودان.

ووفقاً لما أكدته مصادر بملف سد النهضة، فإن المرحلة الحالية من المفاوضات بين الدول الثلاثة تمر بمرحلة مهمة وغاية فى الدقة، مشيراً إلى أن سبب صعوبة المفاوضات الفنية تأتى بسبب حرص كل دولة على مصالحها طبقا لوجهة نظرها، وشددت المصادر على أن المفاوض المصرى شديد الحرص على الحقوق والثوابت المصرية، وبالتالى فإن كل الأجهزة السيادية فى الدولة تشترك فى حل ملف سد النهضة، وتجتمع بشكل دورى من أجل المساعدة فى التوصل لاتفاق مع إثيوبيا فيما يتعلق بهذه القضية تحديدًا.

- بدء أعمال اليوم الثانى لاجتماعات لجنة سد النهضة بالخرطوم