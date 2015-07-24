سفير مصر فى بكين: السيسى يزور الصين مطلع سبتمبر للمرة الثانية

أعلن السفير المصرى فى بكين مجدى عامر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بزيارة إلى الصين فى مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بناءً على دعوة من الرئيس الصينى شى جين بينغ، لحضور احتفال الصين بالذكرى السبعين للانتصار فى الحرب العالمية الثانية، والتى من المقرر أن تجرى فى 3 سبتمبر.

جاء ذلك الإعلان فى كلمة ألقاها مساء أمس، خلال حفل الاستقبال الذى إقامته السفارة المصرية ببكين، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، والذى حضره لفيف من المسئولين والمثقفين الصينيين يتقدمهم نور بكرى، رئيس الهيئة الصينية للكهرباء وتشانغ مينغ، نائب وزير الخارجية الصينى وجين لى تشون، سكرتير عام البنك الاسيوى لاستثمارات البنية التحتية، فضلاً عن أعضاء السلك الدبلوماسى والملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين فى الصين.

وأكد السفير، فى كلمته، متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية، مستشهدًا على ذلك بأن زيارة الرئيس السيسى لبكين فى سبتمبر ستكون الثانية له خلال أقل من عام، حيث إنه كان قد زار الصين فى أواخر ديسمبر الماضى فى رحلة كللت بتوقيع الاتفاقية الخاصة برفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهى الخطوة التى تمثل علامة فارقة فى تاريخ العلاقات الثنائية، وتعكس عمق الثقة والتعاون والتنسيق بين الجانبين.