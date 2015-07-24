"الوفد": الحزب ينسق مع قائمة "فى حب مصر" على المقاعد الفردية

قال المستشار بهاء أبو شقة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب يجرى مشاورات مع قائمة فى حب مصر من أجل تحديد عدد مرشحين الحزب، مشيرًا إلى أن الوفد سينسق مع القائمة على المقاعد الفردية أيضا.

وأوضح أبو شقة لـ" اليوم السابع" أن حزب الوفد لن يعلن عن عدد مرشحية قبل فتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن أى إعلان قبل فتح باب الترشيح ستفرز أسماءً غير دقيقة، وقد لا تمكن الحزب فى إجراء أى تعديل وتبديل للمرشحين.

وأشار عضو الهيئة العليا إلى أن البرلمان المقبل سيكون ذا طبيعة خاصة تستدعى التوحد بين القوى السياسية لخطورة طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة أن يكون نواب البرلمان منتقين من أصحاب الكفاءات العالية.

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