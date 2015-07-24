ألين لحود المتوفاة هي عمة الفنانة الشهيرة لا الفنانة نفسها

توفيت شقيقة الفنان روميو لحود وعمة الفنانة ألين لحود، المدعوة ألين روفايل لحود، مساء أمس الأربعاء، وستقام الصلاة على راحة نفسها من قبل ظهر يوم السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة، في كنيسة العطايا في الأشرفية.

ثم ينتقل جثمان الراحلة إلى مسقط رأسها عمشيت حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة السيدة، ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة السيدة في عمشيت.

كما تقبل التعازي يومي الجمعة والأحد 24 و26 تموز/يوليو الحالي، في صالون كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية، ابتداءاً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساء.

يذكر أن ألين روفايل لحود كانت صحافية، وعند رحيلها نعاها نقيب محرري الصحافة اللبنانيّة إلياس عون ورثاها متحدثاً عن تميزها في عملها الصحافي.

يشار إلى أن بعض المواقع الالكترونية نقلت أن الفنانة ألين لحود هي التي توفّت، بسبب تشابه الأسماء حيث أن الفنانة ألين تحمل نفس اسم عمتها.

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