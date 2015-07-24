أعياد بيروت تجمع Raoul Di Blasio وميشال فاضل في حفل مميز

اجتمع محبو الموسيقى الراقية في امسية فنية فريدة ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت للعام 2015 أحياها الموسيقي العالمي الكبير Raoul Di Blasio مع المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل في إطار لبناني عالمي مميّز ونوعيّ حمل عنوان The Piano Duel .

افتتحت الأمسية التي حضرها ثلاثة آلاف شخص بمعزوفة لـ Raoul Di Blasio قدماها سويا وسط تفاعل جماهيري لافت، لينطلق الحفل في جوّ رومانسي جمع بين الروح الكلاسيكية والشبابية العصرية.

وتقاسم ديبلازيو وفاضل المسرح وتبادلا الأدوار فعزف فاضل موسيقى ديبلازيو اللاتينية وقدّم ديبلازيو موسيقى فاضل اللبنانية. وبين "خطرنا على بالك"، "Hasta Que Te Conoci"، "Corazon De Nino"، "Sugar Mountain"، "انت عمري" ، "يا عاشقة الورد"، "نقيلي أحلى زهرة"و "بتونس بيك" اندمج الجمهور في مناخ فني عالمي محلي مشترك نادرا ما يحصل في المهرجانات العربية.

وبمناسبة الحفل المشترك والتعاون الفني المهم الذي سيجمعهما في المستقبل القريب قدّم فاضل مقطوعة موسيقية خاصة كرّم خلالها ديبلازيو، ليختتم الحفل الذي شارك فيه ما يزيد عن عشرين عازفا وعازفة بمقطوعة ميشال فاضل المعروفة "ليالينا" والذي عزفها ديبلازيو بمشاركة فاضل.