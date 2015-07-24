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بالفيديو.. يارا تطلق أغنيتها الخليجية "صح ابتدينا"

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بالفيديو.. يارا تطلق أغنيتها الخليجية "صح ابتدينا" بالفيديو.. يارا تطلق أغنيتها الخليجية "صح ابتدينا"

الجمعة 24-07-2015 00:51

أطلقت الفنانة يارا أغنية "صح ابتدينا" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على قناتها الرسمية على يوتيوب، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

الأغنية من كلمات الشاعر "ساري"، ألحان عصام كمال وتوزيع مهند خضر وبإشراف طارق أبو جودة. أما الإنتاج التنفيذي للعمل، فتمّ بالتعاون مع شركتيّ "Wittycan & Mirada" اللبنانية و"Satellite My Love" الفرنسية.

ولقد تم تصوير الكليب تحت إدارة المخرج اللبناني جاد شويري في ثاني تعاون بينهما بعد كليب أغنية "عايش بعيوني"، واستغرق تصويره ثلاثة أيام في باريس في قصر الـ"FontaineBleu" المصنّف عالمياً ثاني أشهر وأهم قصر في فرنسا، وتألقت يارا بفساتين واطلالات عدّة من تصميم ساندرا منصور والمصصم العالمي الراحل باسيل سودا.

والجدير ذكره، أن أغنية "صح ابتدينا" هي ضمن ألبوم يارا الخليجي الجديد، والمقرر طرحه قريباً.

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