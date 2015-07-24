جمهور نانسي يفشل في الاختبار وهذا هو سر الرسالة التي تلقاها محمد عساف

بعد انتهاء الموسم الرمضاني للعام 2015، احتلت "تويتر" النجوم، التهاني التي تلقاها النجوم مسلسلاتهم، بالإضافة إلى آراء البعض الإيجابية ومنها السلبية، في المقابل وجّه النجوم كلمة شكر إلى كل من ساهم في إنجاح أعمالهم، وبعيداً عن الموسم الرمضاني أعلن النجوم الفنانين عن حفلاتهم المقبلة في الصيف.

متابعو شذى حسون ينجحون في الامتحان ومتابعو نانسي عجرم يفشلون

أعلنت شذى حسون عن مسابقة على حسابها في موقع "تويتر"، وهي أن يرسل كل شخص من متابعيها فيديو وهو يغني مقطعا من أغنيتها "ولهانة"، وهي ستقوم بعمل ريتويت للأصوات الجميلة، كما أعلنت عن جوائز سيحصل عليها فائز تختاره هي في نهاية المسابقة وتقدم له الهدايا، ومنذ إعلانها عن المسابقة تلقت شذى الكثير من مقاطع الفيديو، وقامت بعمل ريتويت للفيديوهات المرسلة.

من جهة ثانية، بشّرت شذى جمهورها بأن محاميها ربح دعوة كانت مقدمة ضدها من قبل نغم الشمري، التي اتهمت شذى بسبها، وكتبت: "ماشالله صحيت اليوم على خبر فوزنا بالدعوة مال نغم الشمري في كل مكان .. أحس شي طبيعي اذا الواحد عندة محامي مثل المحامي الخطير بدر باقر".

بدورها، أعلنت نانسي عجرم في تغريدة لها أنها تنوي السفر إلى إحدى البلدان، من دون أن تعلن عن اسم البلد، تاركةً متابعيها يتساءلون عن وجهة سفرها، وقالت إنها ستقوم بريتويت للإجابة الصحيحة، لكن متابعو نانسي لم يحزروا وجهة سفرها، وقالت لهم في تغريدة إنهم ذكروا أسماء أغلب بلدان العالم ولم يذكروا وجهة سفرها.

تيم حسن يتلقى عرض زواج

نشر تيم حسن صور له من أيام الدراسة وبدا فيه مع مجموعة من أصدقائه، وبعد نشر الصورة تلقى تيم عرض زواج من إحدى المعجبات.

شمس تنتقد البنات على تصرفاتهن المتناقضة

انتقدت شمس البنات اللواتي يتحدثن عن الحميات الغذائية وأهمية اتباع نظام غذائي، في وقت يصرفن أموالهن على الأكل والحلويات، فكتبت شمس:"البنات يصرفن فلوس كثيرة على الأكل والحلويات لسهراتهن، المشكلة مو هنا، المشكلة تكون السالفة ومحور الحديث الأساسي في السهرة هو الرجيم".

راغب علامة: ستجدون النفايات على أبواب منازلكم

بعد أزمة النفايات التي يعاني منها لبنان، وإثارة مشكلة إيجاد مكان صالح لطمر النفايات، علق راغب علامة على هذه الأزمة ووجّه تحذيرا إلى الشعب اللبناني قائلاً: "اذا لم يتحد الشعب كله والجمعيات من أجل البيئة والصحة في وجه هذا الدمار الصحي والبيئي ستجدون النفايات على أبواب منازلكم. والأمراض ستأكلكم"

غزل ومديح بين شكران مرتجى ومروان خوري

عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن إعجابها بفن وأغاني مروان خوري، خصوصاً تيترات مسلسلات رمضان للعام 2015، فكتبت: "مروان خوري أضاف للدراما التلفزيونية العربية بموسيقاه أغمض عيوني وروحي تحلق كفراشة...شكراً لوجودك"، ليرد عليها مروان قائلاً: "شكران مرتجى يا بسمة سوريا الحزينة ! شكراً".

محمد عساف يتلقّى رسالة على شاطىء البحر

نشر محمد عساف فيديو لرسالة وصلته من مواطنة فلسطينية تدعى رنا، أخبرته عن حلمها بأن تصبح مشهورة يوماً ما، وظهر في الفيديو وكأنه يتلقى الرسالة في زجاجة رماها موج البحر على الشاطىء، ودعا الجميع إلى دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق أحلامه.



نجوى كرم تحضر أغنية خاصة للمغرب

أعلنت نجوى كرم أنها تضع اللمسات الأخيرة على أغنية خصصتها للشعب المغربي ستصدرها قريباً، وجاء إعلان نجوى تزامناً مع وجودها في المغرب لإحياء حفلة لها هناك.

نادين الراسي تبارك لابنها

باركت نادين الراسي لانبها على الهدية القيمة التي وصلته وهي عبارة عن سيارة.

ديانا حداد تعايد ابنتها

عايدت ديانا حداد ابنتها بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت لها: "عسى عمرك طويل يا عمري انتي وتكون كل أيامك هنا وسعادة وفرح ونجاح والله يحفظكم ويخليلي ياكم انتي وميرا".

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