كوميديا ودراما في الصالات العربية

ألعاب فيديو تغزو العالم وتسلل أميرتين من قصر بيكنهام. هذه هي عناوين الفيلمين البارزين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Pixels

بعد مشاهدة هذا الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن والخيالي العلمي، السؤال التالي خطر على بالي: لماذا معظم الأفلام المقتبسة عن العاب الفيديو ليست بالمستوى المطلوب؟ فيلم Pixels مبني على فكرة أن المخلوقات الفضائية تمكنت من الاستيلاء على العاب الفيديو التي أرسلت الى الفضاء في الثمانينات وهي Pac Man و Space Invaders و Donkey Kong فقامت بتطويرهم وجعلتهم ضخمين وقررت اليوم أن ترسلهم الى كوكب الأرض لتدميره، ولا يمكن لأحد إيقافهم ووضع حدّ لمخططهم إلا Brenner و Cooper وفي الدور الممثلين Adam Sandler و Kevin James.

Pixels يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

A Royal Night Out

تدور أحداث هذا الفيلم في الثامن من مايو عام 1945 خلال احتفال الشعب الإنكليزي بانتصاره على المانيا النازية بقيادة هيتلر. في هذا اليوم تحديداً قررت الأميرة Elizabeth البالغة من العمر 19 عاماً وشقيقتها Margaret التي تبلغ 14 عاماً التسلّل خارج قصر بيكنهام والانخراط بين الناس المحتفلين في الشوارع. صحيح أن القصة مقتبسة عن وقائع حقيقية ولكن الأحداث في الفيلم هي من نسج خيال المخرجة Julian Jarrold . إذا كنتم من محبي الأفلام التي هي مزيج بين الكوميديا والدراما، فما عليكم سوى شراء بطاقة دخول لمشاهدة A Royal Night Out الذي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.