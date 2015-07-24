أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الممثل أحمد عزبعيد ميلاده أمس، ونشر معجبوه صوره وهو يقطع قالب الحلوى، المصمّم على شكل شريط سينمائي، وتضمّن صوراً لبعض أفلامه.

وعلّق معجبو أحمد على الصور قائلين: "عيد ميلاد الأكسلانس" في إشارة منهم إلى اسم مسلسله الأخير،الذي قدّمه في شهر رمضان العام الماضي. وتلقى عزعلى حسابه الشخصي، في موقع "فيسبوك"، التهاني بهذه المناسبة.

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