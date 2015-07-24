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أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده

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أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده

الجمعة 24-07-2015 01:52

احتفل الممثل أحمد عزبعيد ميلاده أمس، ونشر معجبوه صوره وهو يقطع قالب الحلوى، المصمّم على شكل شريط سينمائي، وتضمّن صوراً لبعض أفلامه.

وعلّق معجبو أحمد على الصور قائلين: "عيد ميلاد الأكسلانس" في إشارة منهم إلى اسم مسلسله الأخير،الذي قدّمه في شهر رمضان العام الماضي. وتلقى عزعلى حسابه الشخصي، في موقع "فيسبوك"، التهاني بهذه المناسبة.

 

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