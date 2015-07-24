سليم عسّاف يغني "الجبل"

في لفتة وطنية، أطلق الفنّان سليم عسّاف أغنية "الجبل" تزامناً مع إستعداد "رابطة العمل الإجتماعي"، التي يرأس لجنتها الدكتور وسام ناجي، لتكريمه كشخصيّة فنيّة وحيدة بين أربعة من كبار الشخصيّات الإجتماعيّة والسياسيّة، ضمن الحفل السنويّ للرابطة التي تأسّست عام 1948، بهدف مُساعدة الطلاب الجامعيّين لمُتابعة دراستهم.

وسوف يُغنّي سليم أغنية "الجبل" لأوّل مرّة ليلة 27 تمّوز ضمن هذا الحفل الضخم الذي تستقبله صالة Emirates Hall في فندق Hilton Habtoor – سن الفيل.

يُذكر أنّ أغنية "الجبل" من كلمات وألحان سليم عسّاف وتوزيع عمر صبّاغ وهي تنقل صورة جميلة لأبرز الضيع اللبنانيّة التي طبعت طفولته ضمن إطار يجمع النوستالجيا بالجوّ الوطني.

وفور إطلاق الأغنية، تناقلها الناس خصوصاً الذين هم من أهل الجبل، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لاقت هذه اللفتة من عساف استحسانهم.

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