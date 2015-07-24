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دعوى طلاق لزوجة فقدت بصرها بعد ضرب زوجها لها بسبب ردها عليه

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دعوى طلاق لزوجة فقدت بصرها بعد ضرب زوجها لها بسبب ردها عليه دعوى طلاق لزوجة فقدت بصرها بعد ضرب زوجها لها بسبب ردها عليه
أقامت "نجوى.س" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد تعدى زوجها عليها ضربًا، ووصل إلى إصابتها بفقدان بصرها، وتحريرها محضرًا وإقامة دعوى قضائية ضده لإحداث عاهة لها.

حملت الدعوى رقم 897 لسنة 2015، وذكرت فيها: عشت 12 شهرًا من العذاب بعد أن ظننت أنى قد ارتحت ووجدت الزوج الحنون، فاكتشفت أنه طوال فترة الخطوبة كان يرتدى قناعًا ويدّعى الطيبة والاحترام، بينما ثبت بعد ذلك أنه همجى لا يتحدث إلا بيديه، وقد أصابنى بعاهة مستديمة وأفقد بصرى منه لله.

وتابعت "نجوى.س": كان الـ12 شهرًا زواجًا التى قضيتها معه كفيلة بإصابتى بكل الأمراض الجسدية والنفسية، فالضرب والإهانه الذى تعمده لعقابى جعلونى كل يوم أموت، وأنا فى منزله فكأنى فى السجن وهو ما لم أكن أتوقعه.

وأكملت: طلبت الطلاق، ولكنه أصر على الرفض، وقال لى إنه سيتركنى هكذا حتى أموت، وبعد إصابته لى فى عينى حررت له محضرًا، وأقمت دعوى جنائية ضده بعد إصابتى بعاهة، سأعيش بها باقى عمرى لأتذكره بها.

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مصر 365