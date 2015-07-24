إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد عند نقطة الكيلو 15 بالقرب من قرية ناصر.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وإحالة أحدهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار لمدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة باريس بالقرب من قرية ناصر نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة أحمد إسماعيل بكير وشقيقته هدير اللذين تم نقلهما إلى مستشفى الخارجة العام، كما أصيبت والدتهما سامية جرجاوى وتعمل مدرسة بجروح وكسور وتمت إحالتها إلى مستشفى الجامعة بأسيوط لخطورة حالتها.