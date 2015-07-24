أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد
أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد عند نقطة الكيلو 15 بالقرب من قرية ناصر.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وإحالة أحدهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار لمدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة باريس بالقرب من قرية ناصر نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة أحمد إسماعيل بكير وشقيقته هدير اللذين تم نقلهما إلى مستشفى الخارجة العام، كما أصيبت والدتهما سامية جرجاوى وتعمل مدرسة بجروح وكسور وتمت إحالتها إلى مستشفى الجامعة بأسيوط لخطورة حالتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365