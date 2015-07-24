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حملة برلمان جديد بالإسماعيلية تبدأ أعمالها عقب حفل افتتاح القناة

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حملة برلمان جديد بالإسماعيلية تبدأ أعمالها عقب حفل افتتاح القناة حملة برلمان جديد بالإسماعيلية تبدأ أعمالها عقب حفل افتتاح القناة
أعلن محمد البنا منسق حملة برلمان جديد بالإسماعيلية، أن الحملة لديها برنامج مكثف سينطلق عقب حفل افتتاح قناة السويس، من أجل توفير الدعم الشعبى للمرشحين المستقلين، والقوائم التى تضم خيرة شعب من الوطنيين المحترمين، والتى لم تلوث أيديهم بالدم أو الفساد.

وأضاف البنّا، أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بتحرك مجموعة من المخلصين لدعم الدولة، ودعم تحركات رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء جبهة شعبية تشكل قائمة شرف لكل مصر.

وأكد البنّا، دعمه الكامل لهذه القائمة، حيث يرى فيها من خلال الأشخاص المرشحين لها مستقبل أفضل لكل المصريين، وأنه سيتم قريبًا الإفصاح عن كل التفاصيل بعد الترتيب مع المؤسسين والأعضاء والتشاور مع شباب حملة برلمان جديد.

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