أرقام في الجول – 5 حقائق مميزة حققها الأهلي بالفوز على الزمالك

واصل الأهلي تفوقه على الزمالك وذلك في مواجهة الفريقين بالجولة 37 من الدوري المصري يوم الثلاثاء .. تبعه تحقيق الفريق الأحمر أرقاما مميزة.

الأهلي نجح في الفوز بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا لاعب الزمالك السابق ورفع رصيده للنقطة 77 وهو أعلى عدد من النقاط يحققها النادي الأحمر في تاريخه بالدوري المصري.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام مميزة حققها الأهلي بالفوز على الزمالك 2-0.

1)21 مباراة

حرم الأهلي فريق الزمالك من الفوز عليه للمباراة الـ21 على التوالي في كل البطولات وهي الأكثر في تاريخ مواجهات الفريقين.

فاز الأهلي في 11 مباراة وتعادلا في 10 (بما فيها كأس السوبر التي انتهت بركلات الترجيح) في المباريات الـ21 الأخيرة بمختلف البطولات.

وبالدوري المصري للمباراة الـ11 على التوالي. فاز الأهلي في خمس مباريات وتعادلا في ستة.

فمنذ فوز الزمالك 2-0 في الدور الثاني من موسم 2006-2007 لم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار على غريمه التقليدي بالدوري.. بواقع خمسة انتصارات للأهلي وست تعادلات.

2) مؤمن زكريا

أصبح مؤمن زكريا هو خامس لاعب أهلاوي يسجل في شباك الزمالك هدفين في نفس المباراة أخر 10 سنوات فقط.

بعد محمد أبو تريكة في المباراة الشهيرة 4-2 واللاعب نفسه في مباراة 3-0 وأمادو فلافيو 2-1 وعماد متعب في مواجهة 3-3.

وأصبح اللاعب رقم 12 الذي يسجل هدفين على الأقل للأهلي في شباك الزمالك في تاريخ الدوري المصري.

3) المباراة رقم 15

هذه هي المباراة رقم 15 التي تنتهي بنتيجة 2-0 في تاريخ الفريقين.. الأهلي حقق الفوز في 10 مباريات بهذه النتيجة والزمالك في خمسة.

4) 9 للأهلي و6 للزمالك

رفع الأهلي رصيده التهديفي في شباك الزمالك منذ 2010 إلى تسعة أهداف مقابل ستة للفريق الأبيض.

5) حسام حسن

سجل حسام حسن في أول دربي يلعبه مع الزمالك هدفين في شباك الأهلي منذ انتقاله من النادي الأحمر كان ذلك في 2001 عندما فاز النادي الأبيض 3-1.

مؤمن زكريا انتقل من إنبي لكنه كان لاعبا في الزمالك على سبيل الإعارة وفي أول دربي يخوضه بالقميص الأحمر نجح في تسجيل هدفين.