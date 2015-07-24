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تذمر بين ركاب قطار "أسوان ـ القاهرة" لتعطل التكييف وتأخره عن التحرك

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تذمر بين ركاب قطار "أسوان ـ القاهرة" لتعطل التكييف وتأخره عن التحرك تذمر بين ركاب قطار "أسوان ـ القاهرة" لتعطل التكييف وتأخره عن التحرك
تسبب تعطل تكييف القطار رقم 1935 أسوان - القاهرة، الذى يتحرك من الأقصر فى تمام الساعة الواحدة صباحاً فى تذمر واستياء الركاب الذين هددوا بقطع الطريق ووقف تحرك القطار لحين إصلاح التكييف أو استعادة أموالهم، وتأخر القطار فترة من الوقت علي الرصيف.

ونشبت مشادات كلامية بين مسئولي المحطة وأفراد شرطة النقل والمواصلات على رصيف رقم (1) بمحطة الأقصر لتجاهلهم مطالب الركاب، وعدم إصلاح التكييف أو تعويضهم عن ثمن التذكرة التى وصل سعرها إلى 130 جنيه درجة أولى من الأقصر للقاهرة.

ومن جانبه قال ياسر النابى أحد ركاب القطار إن نائب رئيس الهيئة تنصل من مسئولياته وتخلى عنها، حيث إنه أجرى اتصالا بقيادات هيئة السكة الحديد بالقاهرة لمحاولة حل المشكلة، وفوجئ بردهم أن مشكلة التكييف ليست من اختصاصاتهم، خاصة أن القطار انطلق من محطة أسوان بدون تكييف من الأساس.


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مصر 365