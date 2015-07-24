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ميدو لـ في الجول: طلبت الاستغناء عن لاعبين من الذين انضموا للإسماعيلي

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ميدو لـ في الجول: طلبت الاستغناء عن لاعبين من الذين انضموا للإسماعيلي ميدو لـ في الجول: طلبت الاستغناء عن لاعبين من الذين انضموا للإسماعيلي

طلب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي الاستغناء عن اثنين من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهما الدراويش خلال الفترة الماضية وهما أحمد أسامة وعبد الرحمن "شيكا".

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع الثنائي خلال الفترة الماضية من نادي السنبلاوين في إطار تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأوضح ميدو في تصريحاته لـFilGoal.com أن اللاعبين انضما للتدريبات، ولكنه صرف النظر عن التعاقد معهما.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الإسماعيلي ينوي فسخ التعاقد بالتراضي مع كلا اللاعبين أو إعارتهما لأي فريق.

يذكر أن الإسماعيلي ضم في وقت سابق كل من عفروتو، طه عادل، سعد حسني، عبد الحميد أبو حبيب، ومروان محسن.

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