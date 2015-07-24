الزمالك: وكيل أعمال فيريرا يصل الاثنين لتجديد تعاقده وإنهاء أزمة شيكابالا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن وكيل أعمال المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا سوف يصل إلى القاهرة يوم الاثنين لبداية مفاوضات تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد فيريرا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويرغب مجلس إدارة الفريق الأبيض في بقاء المدرب البرتغالي خلال الفترة المقبلة في ظل النتائج الجيدة التي يحققها واقترابه من حصد لقب الدوري المصري.

في الوقت ذاته أفاد عضو مجلس إدارة الزمالك أن وكيل أعمال فيريرا سوف يجلب معه عرضا من نادي سبورتنج لشبونة من أجل إنهاء أزمة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وأضاف في تصريحاته لقناة النيل للرياضة"وكيل أعمال فيريرا تم تفويضه من قبل سبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة شيكابالا".

وأردف"إذا كان العرض متوازن وجيد سوف نقوم بإنهاء أزمة شيكابالا وإعادته للزمالك مرة أخرى".

يذكر أن شيكابالا انقطع عن العودة لسبورتنج لشبونة منذ عام ونصف، ويحاول الزمالك إنهاء تلك الأزمة وإعادته مرة أخرى لصفوف الفريق.