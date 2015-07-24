ميدو: سأحاول إقناع السولية بالتجديد للإسماعيلي

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أنه سوف يحاول إقناع عمرو السولية لاعب خط وسط الدراويش بتجديد تعاقده وليس البقاء فقط مع النادي خلال الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد السولية مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المقبل، ورفض اللاعب في وقت سابق تجديد تعاقده مع الدراويش.

وارتبط اسم السولية بالانتقال للأهلي أو الزمالك خلال الصيف الجاري، فيما يرغب الإسماعيلي في بيع اللاعب لأي فريق من خارج مصر.

وتحدث ميدو لقناة النيل للرياضة قائلا:"السولية لاعب هام للإسماعيلي من أجل المنافسة على الدوري بقوة الموسم المقبل".

وأضاف"أمر رائع أن ترغب أكبر الأندية المصرية في ضم لاعبينا، لكن سأبذل قصارى جهدي لإقناعة السولية بالتجديد للإسماعيلي".