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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال التجميل والتطوير استعدادا لافتتاح القناة

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قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن الإسماعيلية لا تنام ولا وقت للراحة "وهو شعار تم رفعه لتجميل وتطوير المحافظة وتزينيها واستعادة بريقها ورونقها لاستقبال الحدث العالمى والتاريخى الكبير للافتتاح الأسطورى المرتقب لمشروع قناة السويس الجديدة، فى السادس من شهر أغسطس المقبل، والذى تحضره نخبة كبيرة من رؤساء وزعماء وملوك مختلف دول العالم علاوة على جميع وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين بمختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة بمضاعفة وتكثيف حجم الأعمال المبذولة.

وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قد قام بجولة ميدانية ليلية، لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل بمختلف المحاور المرورية والطرق وقد تضمنت الجولة زيارة المحافظ لمنطقة بوابة تحصيل الرسوم، ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل المنطقة ورفع كفاءة الطرق وأعمال الإنارة العامة والتشجير والتزيين وصيانة المسطحات الخضراء وتركيب الأعلام وأعمال الدهانات والإشارات والإضاءة الفسفورية والليزر.

محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة -اليوم السابع -7 -2015
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محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة

المنطقة المحيطة ببوابة الرسوم -اليوم السابع -7 -2015
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المنطقة المحيطة ببوابة الرسوم

بوابة الرسوم ليلا -اليوم السابع -7 -2015
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بوابة الرسوم ليلا

المحافظ يتفقد ما تم إنجازه من تشجير وإنارة -اليوم السابع -7 -2015
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المحافظ يتفقد ما تم إنجازه من تشجير وإنارة


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