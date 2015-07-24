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وفدان من كفر الشيخ لتهنئة وتكريم رجل المفرقعات بحضور أمن الإسكندرية

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تشهد مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ صباح اليوم احتفالاً كبيراً بحضور الآلاف من أبناء قلين والمحافظة ووسائل الإعلام المتعددة، وعدد من رجال الأمن بالإسكندرية ووفد من محافظة كفر الشيخ ومديرية الأمن لتكريم صلاح سعيد مصطفى "مفتش المفرقعات" الذى فقد ساقيه وأطراف يده اليسرى، عندما أبطل قنبلة فى حى سيدى جابر بالإسكندرية.

وقال الدكتور أسامة حمدى محافظ كر الشيخ أنه أوفد اللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لحضور الاحتفال، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع البطل المصرى الكبير ونحن نقدر أمثال هذا البطل وغيره كثيرون من المصريين المخلصين، مشيرا إلى أن البطل صلاح ليس النموذج الوحيد ولكننا نقف فى طابور طويل من الأبطال منهم صلاح ونحن مواصلين وراءه بالاستشهاد أو بالإصابات التى تحدث للأبطال ومصر مكملة ونحن مكملين ولو استشهد بطل أو أصيب فهناك مليون يقدمون أرواحهم فداء لمصر.

وأضاف المحافظ نحن نقدر تضحيات البطل وسنقف خلفه وكل مطالبه مجابة وسيجمعنى به لقاء فهو يستحق كل تقدير واحترام.

وأشار اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ الجديد، إلى أنه سيوفد وفدا رفيع المستوى لتقديم التهنئة للبطل صلاح الاختيار بسلامة عودته ونجاح تركيب الأطراف الصناعية له، مؤكدا أننا نقدر ما قام به البطل فكلنا مشروع شهداء فى سبيل وأمنها واستقرارها.

يذكر أن "الاختيار" قدم مساء أمس من لندن بعد إجراء عملية جراحية ناجحة لتركيب أطراف صناعية له إثر الحادث الأليم الذى تعرض له عند إبطاله مفعول قنبلة بالإسكندرية.
>وكان قد زار "الاختيار" قبل سفره للندن كل من محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية ومدير أمن الإسكندرية والدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وقد أجريت عملية جراحية لأمين الشرطة لعلاجه، وتم خلالها بتر ساقية، وجزء من أحد ذراعيه بعد تهتكها بشكل كامل خلال الانفجار، وتم إرساله للندن لتركيب أطراف صناعية وقد نجحت العملية.

صلاح الاختيار فى إحدى الصور -اليوم السابع -7 -2015
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صلاح الاختيار فى إحدى الصور

صلاح الاختيار وارتدائه لملابس ضد الانفجار -اليوم السابع -7 -2015
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صلاح الاختيار وارتدائه لملابس ضد الانفجار

صلاح الاختيار مع أحد أصدقائه -اليوم السابع -7 -2015
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صلاح الاختيار مع أحد أصدقائه

صلاح الاختيار فى المستشفى فى لندن -اليوم السابع -7 -2015
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صلاح الاختيار فى المستشفى فى لندن

الاختيار على شاطئ الإسكندرية -اليوم السابع -7 -2015
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الاختيار على شاطئ الإسكندرية

الاختيار أثناء ارتدائه ملابسه التى يرتديها عند كل عملية يقوم بها -اليوم السابع -7 -2015
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الاختيار أثناء ارتدائه ملابسه التى يرتديها عند كل عملية يقوم بها

صلاح الاختيار يقف بعد نجاح العملية -اليوم السابع -7 -2015
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صلاح الاختيار يقف بعد نجاح العملية


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مصر 365

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