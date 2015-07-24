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ثقافة الإسماعيلية تحتفل بذكرى ثورة يوليو الأحد المقبل

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ثقافة الإسماعيلية تحتفل بذكرى ثورة يوليو الأحد المقبل ثقافة الإسماعيلية تحتفل بذكرى ثورة يوليو الأحد المقبل
أعلنت عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، أن الفرع سينظم احتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، وبالتزامن مع احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، بعد غدٍ الأحد فى الساعة السابعة مساءً بالمسرح الكبير، بالتعاون مع الكنسية الأرثوذكسية "أسقفية الشباب"، وذلك فى إطار تعاون جميع مؤسسات الدولة، وبحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والكاتب محمد ناصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وبعض والوزراء والفنانين، وتحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة.

وأشارت مدير فرع الثقافة، إلى أن البرنامج يتضمن؛ السلام الجمهورى والفقرة الأولى بعنوان " لكل المصرين" وتتضمن التقسيم موال "يا شعب" وأغنية "مصر أحلى"، وأغنية "حالم بحرية" وأغنية "علمك بيرفرف"، أغنية "بالأحضان"، وتشمل الفقرة الثانية بعنوان "مصر شريان الحياة"، وتتضمن أغنية "النسور فى السماء"، وأغنية "مصر شريان الحياة".

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مصر 365

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