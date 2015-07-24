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مريم الشامسي: 28 أغسطس تقدير لجهود المرأة الإماراتية

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مريم الشامسي: 28 أغسطس تقدير لجهود المرأة الإماراتية مريم الشامسي: 28 أغسطس تقدير لجهود المرأة الإماراتية

قالت مريم الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي، إن اعتماد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشعار الخاص بيوم المرأة الإماراتية الذي يُصادف 28 أغسطس من كل عام، ليكون رمزاً وهوية لكل امرأة إماراتية وفرصة للاعتزاز بإنجازاتها على الصعيد المحلي والدولي، يظهر المكانة العالية التي وصلت لها المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة للدعم الكبير للمرأة الذي أولته لها قيادة الدولة منذ القدم وإلى اليوم، والذي انعكس فرصا استثنائية سواء من حيث التعليم أو الوظيفة في كل مجالات الحياة.

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