أنور قرقاش وسلطان بن حمدان بن زايد يعزيان بفقيد الوطن

قدم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سيف يوسف أحمد الفلاسي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قاما بها أمس لمنزل ذوي الشهيد بمنطقة الورقاء في دبي. وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد أن الشهيد سيف الفلاسي واخوانه الشهداء الذين سبقوه في نفس درب الفخر والعزة ستخلد أسماؤهم في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه بما قدموه من تضحيات شامخة في سبيل واجبهم الوطني.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء لأسرة الشهيد سيف الفلاسي عدد من مساعدي وزير الخارجية وكبار المسئولين بها.

إلى ذلك واصل المعزون تدفقهم إلى خيمة عزاء شهيد الوطن سيف يوسف أحمد بالهول الفلاسي، فقد تقبلت أسرة الشهيد التعازي في الفقيد من اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وعدد من القيادات الشرطية ومن جموع غفيرة من المواطنين والمواطنات وضباط القوات المسلحة وأصدقاء شهيد الوطن الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني، ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وازدحمت خيمة العزاء بأعداد كبيرة من المعزين، الذين قدموا مواساتهم في شهيد الوطن، وتوجه معظمهم لأطفال الشهيد الخمسة «موزة 10 سنوات، وعبد الله 8 سنوات، وسعيد 6 سنوات، وسلام 4 سنوات، وسهيلة 3 سنوات)، لمواساتهم في فقدان والدهم الشهيد.